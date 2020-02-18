Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektörüne bulunduğu yardımlara bir yenisini ekledi. Bakanlık, bağımsız Türk filmi gösteren sinema salonlarına 1 milyon 350 bin ₺'lik maddi yardımda bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni ve nitelikli eserlerin üretimine ve Türk sinemasının gelişimine 2020'de katkı sağlamaya devam ediyor. Sinema sektörü için büyük önem taşıyan destekler ile yeni ve nitelikli eserlerin üretimine katkı verilirken, genç sinemacıların sektöre adım atmalarına da imkân sağlanıyor.

Bakanlık, bu yılın ilk destekleme kurulunda 'Animasyon', 'Proje Geliştirme', 'Kısa Film', 'Senaryo ve Diyalog Yazım' ve 'Yerli Film Gösterim' türlerinde toplam 904 başvuru değerlendirdi. Yeni Sinema Kanunu ile sinema salonlarında yeterince yer bulamayan bağımsız yerli filmlerin sinemaseverlerle buluşturulabilmesi amacıyla yeni bir destek türü olarak getirilen 'Yerli Film Gösterim Desteği' de hayata geçirildi.

Bağımsız yerli filmlerin seyirciye ulaşabileceği sinema salonlarının sayısının arttırılmasını hedefleyen bakanlık, yılın ilk destekleme kurulunda 10 ayrı sinema salonu işletmecisinin 12 ayrı şehirde bulunan 16 sinemasına destek verdi.

Sinema sektörü temsilcileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisinden oluşan 8 kişilik kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda sağladığı destekler şöyle;

22 animasyon film yapım projesine 500 bin ₺

8 proje geliştirme tasarımına 510 bin ₺

39 kısa film yapım projesine 580 bin ₺

37 senaryo ve diyalog yazım projesine 444 bin ₺

10 yerli film gösterim projesine 1 milyon 350 bin ₺

TOPLAM: 3 milyon 384 bin ₺

Önümüzdeki aylarda da devam edecek olan sinema destekleri kapsamında, 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım', 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım', 'Dağıtım ve Tanıtım', 'Ortak Yapım ve Çekim Sonrası Destek' başvuruları mart ayı içerisinde, 'Belgesel Film Destek' başvuruları ise nisanda değerlendirilecek.