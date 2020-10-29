Sinema - "Nasipse Adayız" - İSTANBUL

Yönetmen, oyuncu ve senarist Ercan Kesal'ın ilk uzun metraj filmi "Nasipse Adayız" sinemaseverlerle buluşacak.İstanbul'da bir ilçenin belediye başkanlığına aday olmak isteyen bir adamın yaşadıklarına odaklanan filmde, Kesal'ın yanı sıra eşi Nazan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci rol alıyor.8. Boğaziçi Fim Festivali'nde de izleyicilerle buluşan yapım, 12-22 Kasım'da bu yıl 9'uncusu düzenlenecek "Uluslararası Mannheim-Heidelberg Film Festivali'nde" yarışacak.
- "Yakın Tehlike"
Avustralya yapımı, Kriv Stenders'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Yakın Tehlike" adlı film, 1966 yılında Vietnam Savaşı sırasında "Long Tan" isimli kauçuk plantasyonunda 2 bin 500 kadar Vietnam askerine karşı mücadele veren Avustralya ve Yeni Zelandalı 108 askerin hikayesini anlatıyor.Aksiyon ve dram türündeki filmin oyuncu kadrosunda, Travis Fimmel, Toby Blome, Alexander England, Aaron Glenane ve Uli Latukefu yer alıyor.
- "Hashtag"
Film çekimi için ıssız bir yere giden 6 sosyal medya fenomeninin başlarına gelenleri konu edinen "Hashtag" filminde Özüm Çakır, Ela Yörüklü, Gülderen Güler, Burak Çoban ve Ergülcan Akıncıoğlu rol alıyor.Korku türündeki filmin yönetmenliğini Başaran Şimşek'in üstleniyor.
- "Kabus Evi"
ABD yapımı, korku ve gerilim filmi "Kabus Evi"nin yönetmen koltuğunda "A Quiet Place" filminin senaryo ekibinde yer alan Scott Beck ve Bryan Woods oturuyor.Oyuncu kadrosunda Katie Stevens, Will Brittain ve Lauryn Alisa McClain'nın yer aldığı yapım, cadılar bayramında bir korku evine giden bir grup arkadaşın, girdikleri yerin bir korku evinden fazlası olduğunu keşfetmeleriyle başlayan hayatta kalma mücadelelerini anlatıyor.
- "Y. Köyü Ye'cüc Me'cüc"
Batuhan Gündüz'ün yönetmenliğini üstlendiği yerli korku filmi "Y. Köyü Ye'cüc Me'cüc" ise doğaüstü olayların yaşandığı iddia edilen bir köye gidip buradaki tecrübelerini kayıt altına alan üç arkadaşın akabinde başından geçenleri konu ediniyor.Filmde yönetmen Gündüz'ün yanı sıra Onur Ertuş, Arif Kılıç, Burak Bican ve Mustafa Yıldız oynuyor.
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