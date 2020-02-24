Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilen Atlas Pasajı'ndaki sinema müzesi cuma günü açılacak

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Beyoğlu'ndaki Atlas Pasajı'nda açacağı sinema müzesinin çalışmaları tamamlandı. Müzenin açılışı, 28 Şubat Cuma günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsisi gerçekleştirilen Atlas Pasajı'ndaki bölümlerin, aslında uygun olarak restore edildiği çalışmayla, 1870'li yıllarda yaptırılan yapıdaki eserlerin gün yüzüne çıkarılması ile sanat, kültür ve turizme katkı sağlanması amaçlandı. 4 katlı Atlas Pasajı'nda genç sinemacılar için ortak çalışma alanı, teras katında bir açık hava sineması, sergi alanları ve kütüphane de yer alacak. Türk sineması tarihine ışık tutacak önemli materyaller bu binada sergilenecek.