Sinema meslek birlikleri olan Oyuncular Meslek Birliği, Sinema Oyuncuları Derneği, Türk Sinema Vakfı, SEYAP, SETEM ve SİNEBİR Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bazı ödüllerin yönetmeliğe aykırı şekilde dağıtılmasına tepki gösterdi.

* Festivalin yönetmeliğinin 23'üncü maddesine göre 100 bin ₺ para ödülü olan Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü tek bir filme verilmek zorunda. Bu ödül paylaştırılamaz.

Bu ödül, 'Aşk, Büyü, vs' ile 'Küçük Şeyler' arasında paylaştırıldı.

* Festivalin yönetmeliğinin 27'nci maddesine göre bir film, hem 100 bin ₺ ödüllü 'Behlül Dal En İyi İlk Film' hem de 250 bin ₺ ödüllü 'En İyi Film' ödülünü alamaz.

Bu iki ödül, 'Bozkır'a verildi.

Sinema meslek birlikleri; Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, 'Aşk, Büyü, vs' ile 'Küçük Şeyler' arasında paylaştırılmasına ve Bozkır'ın hem 'Behlül Dal En İyi İlk Film' ve 'En İyi Film' ödülü almasına itiraz ederek şu bildiriyi yayınladı:

Ülkemizin köklü ve tanınmış film festivallerinden olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl 56'ncısı gerçekleştirildi. 'Öze Dönüş' temasıyla yola çıkan bu yılki festivalde, eski festival yönetimi tarafından 2 yıl önce sonlandırılan ulusal uzun metraj yarışması ve 4 yıl önce sonlandırılan belgesel ve kısa film ulusal yarışmaları tekrar yapılmaya başlandı. Öncelikle festivalin özüne dönüşü simgeleyen bu kararları memnuniyetle karşıladığımızı söylemek isteriz.

'Bozkır', 10 ödül kazandı.

Ancak endişe verici hususu kamuoyunun dikkatine sunmak isteriz. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, jüri, festival yönetimi ve belediye yetkilileri tarafından ödül yönetmeliğinin el birliğiyle ihlal edilmesinin, önce sinema sektörüne, sonra festivalin itibarına indirilmiş ağır bir darbe olduğunu düşünüyoruz. Bu değişikliklerle aynı filme birlikte verilmemesi gereken ödüller verilmiş ve paylaştırılmaması gereken ödül paylaştırılmıştır.

Yarışma öncesinde ilan edilen bir yönetmelik festival düzenleyicilerinin katılımcılara sunduğu ve yarışmaya katılanların kabul ettikleri bir sözleşmedir. Yönetmelikte ilan edilen kuralların yarışma içerisinde değiştirilmesi festivalin uluslararası alanda akredite olduğu FIAPF yükümlülüklerine de uymadığı gibi, hukukun 'iyi niyet' prensibine aykırı, keyfi ve haksız bir uygulamadır. Bu uygulama ile yarışmaya katılan tüm sinemacılar moral açıdan sarsılmış ve mağdur edilmiştir. Ödül almayanlar kadar ödül kazananlar da zarar görmüştür.

Jürilerin ve festival yönetimlerinin, kamuoyuyla aylar öncesinden paylaştıkları yönetmelikleri, alelacele ve keyfi olarak değiştirmeleri, aynı zamanda gelecek yıllarda yapılacak festivallere de gölge düşürmektedir. Gelecek yıllarda hangi güvence ile sinemacılardan festivale katılmaları istenecektir?

Sinema kuruluşlarının verdiği yetki ile film festivallerimizi gözlemlemek üzere kurulan Festivaller Değerlendirme Kurulu olarak 56'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali ilgililerini şiddetle kınıyor; sinemacıların film festivallerinin bir paydaşı olduğunu göz ardı eden uygulamaların son bulmasının, festivallerin her bakımdan, saydam, açık, tarafsız ve ilkeli bir işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesinin ancak sinema dünyamızın kararlılığı ve ortaklaşa davranışı ile sağlanabileceğinin altını çiziyoruz. Festival yönetimini, jürinin yönetmelik ihlali içeren kararlarını ivedilikle gözden geçirmeye ve düzeltmeye davet ediyoruz.