Sinema destekleri için başvuru ve değerlendirme tarihleri açıklandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında gelecek yıl verilecek farklı destek türleri için başvuran yapımlar, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik Destekleme Kurulunca incelenecek.
Proje geliştirme desteği, animasyon film yapım desteği, kısa film yapım desteği, senaryo ve diyalog yazımı desteği için 9 Kasım 2020'ye kadar yapılacak başvurular Ocak 2021'de değerlendirilecek.
Yerli film gösterim desteği için 7 Aralık 2020'ye kadar alınacak başvurular da Ocak 2021'de görüşülecek.
- Uzun metraj ve ortak yapım destekleri iki dönemde alınacak
İlk uzun metrajlı kurgu film yapım desteği, uzun metrajlı sinema film yapım desteği, dağıtım ve tanıtım desteği, ortak yapım desteği ve çekim sonrası destekleri için başvurular 2021'de iki dönemde ele alınacak.
Buna göre, 7 Aralık 2020'ye kadar alınacak başvurular Mart 2021'de; 8 Aralık 2020 - 30 Haziran 2021'deki başvurular ise Eylül 2021'de görüşülecek.
Belgesel film yapım desteği için 28 Aralık 2020'ye kadar yapılacak başvurular, Nisan 2021'de ele alınacak.
- Bu yıl 234 projeye 46 milyon 428 bin lira destek sağlandı
Bakanlık bu yıl animasyon film yapım, belgesel film yapım, dağıtım ve tanıtım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, kısa film yapım, ortak yapım, proje geliştirme, senaryo ve diyalog yazım, uzun metrajlı sinema film yapım, yerli film gösterim türlerinde 234 projeye toplam 46 milyon 428 bin lira destek sağladı.
Geçen yılla karşılaştırıldığında sektöre verilen destek yüzde 22 oranında arttırılarak bugüne kadar verilmiş en yüksek destek tutarına ulaştı.
Türkiye'nin yurt dışındaki varlığını güçlendiren ve en etkili kültürel diplomasi araçlarından birisi haline gelen Bakanlık destekli sinema filmleri, 2020'de Rotterdam, Tokyo, Varşova, Moskova, Saraybosna ile Cinemed Montpellier Film Festivali gibi dünyanın önemli uluslararası film festivallerinde yer alarak Türk sinemasının ve ülkenin tanıtımına katkı sağladı.
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