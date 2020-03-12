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Sinema - Bloodshot: Durdurulamaz Güç - İSTANBUL



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Filmin fragmanı

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek.Dave Wilson'un yönettiği ve Vin Diesel'in başrolünde yer aldığı "Bloodshot: Durdurulamaz Güç" izleyici ile buluşacak.Çok satan çizgi romandan uyarlanan film; bir çatışma sırasında öldürülen fakat nanoteknolojik yenilikler üzerine çalışan gizli bir teşkilat tarafından hayata birtakım özel güçlerle döndürülen Ray Garrison'ın, kendisini hayata döndürenlere bile güvenemeyeceği olaylar silsilesi içerisinde, öldürülmüş olan karısının intikamını almaya çalışmasını konu ediniyor.Süper kahraman Bloodshot olarak tekrar hayata döndürülen asker Ray Garrison'ı Vin Diesel'in canlandırdığı filmde; başarılı oyucuya yan rollerde Eiza Gonzalez, Sam Heughan, Guy Pearce, Toby Kebbell, Talulah Riley, Lamorne Morris ve Johannes Haukur Johannesson eşlik ediyor.