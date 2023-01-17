Haftanın en çok izlenen filmi yine 'Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa' oldu.

Çekimlerinin bir bölümü Antalya’da gerçekleştirilen Jason Statham ile Hugh Grant’ın başrollerinde yer aldığı Guy Ritchie imzalı ‘Servet Operasyonu’nun gişesi beklentilerin altında kaldı.

130 milyon dolar bütçesi olan 'Servet Operasyonu' için hafta sonunda Türkiye'de 44.875 bilet kesilirken hasılatı 3.397.191 TL olarak gerçekleşti.

13 – 15 Ocak arasında en çok izlenen 5 film şöyle;