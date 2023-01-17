Geçtiğimiz hafta sonunun gişelerine bakacak olursak durum şöyle; 13 - 15 Ocak arasında gösterimde olan 33 film, toplamda 715.417 kişi tarafından izlendi.
34 filmin gösterimde olduğu bir önceki hafta sonuna oranla izleyici sayısı, yüzde 0.2 azaldı.
Toplam hasılat ise 49.392.452 TL ile bir önceki hafta sonuna oranla yüzde 2.3 arttı.
• İzleyici sayısındaki düşüşe rağmen hasılatın artmasının nedeni 6 - 8 Ocak ila 13 – 15 Ocak arasında bilet ücretlerindeki 1.69 TL’lik fark.
Türk filmlerine olan ilginin yabancı fimlere oranla çok daha fazla olduğu görüldü. Türk filmleri; toplam gişenin % 73.05'ni, yabancı filmler ise % 26.95'ini aldı.