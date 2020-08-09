"MEMLEKET GİBİDİR SENİ SEVMEK"

Uslu, eşi ile pozlarını şu not ile yayınlamıştı:

Kıyamadığın bir aşkı tutmak gibidir elini,

Bir şarkıyı en sevdiğinden dinlemek,

Sevgilim... Sen sevgilim... Yar sevgilim...

Açken önüne konan bir dilim ekmek,

Hıçkırıklarla ağlarken doyasıya gülmek,

Sen canımın içi, memleket gibidir seni sevmek. 5. yılımız kutlu olsun. Nice yıllara sevgilim.