"İYİ Kİ VARSINIZ"

O anları Instagram hesabından yayınlayan Uslu, duygularını şu şekilde dile getirdi:

Hoş geldin 36... Çok şükür... Ailem, sevdiklerim yanımda olamasalar bile gelen mesajlarla aramalarla, sevgilerini en derinde hissettiren dostlarım iyi ki varsınız. Ellerine, yüreğine sağlık. Evlatlarımla senin yaptığın pastayı üflemek nasipmiş. İyi ki varsınız, iyi ki doğmuşum.

Sinem Uslu'nun paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.