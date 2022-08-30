Anneye veda: Şimdi kanatların oldu

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Yapımcı Mustafa Uslu ile evli olan, Mustafa ve Kemal adında ikiz çocukları bulunan oyuncu Sinem Uslu, geçtiğimiz pazar gün acı bir haberle sarsılmıştı. Ünlü oyuncunun annesi Ferhan Zuhal Öztürk, hayatını kaybetmişti.

Öztürk, önceki gün Bolu Mudurnu'da son yolculuğuna uğurlanmıştı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesine bir kez daha veda etti.

"ŞİMDİ KANATLARIN OLDU"

Annesinin siyah-beyaz çekilen fotoğraflarını yayınlayan Sinem Uslu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Şimdi kanatların oldu. Artık esen rüzgarla beni saracak, yağan yağmurlarla mis gibi kokacak, yüzüme vuran güneşle içimi ısıtacaksın.

TAKİPÇİLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Öte yandan Sinem Uslu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından annesi Ferhan Zuhal Öztürk için kan bağışı istemişti. "Dualarınızı eksik etmeyin." diyen Uslu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Annem Ferhan Zuhal Öztürk, 8 aydır KMML (Kemik iliğinin kan üretmemesi) tedavisi görüyordu. Ayda bir iğneyle yapılan tedavi olumlu sonuç veriyor derken bir anda 'Akut Lösemi' denilen AML hastalığına evrildi. Üç gün süren bir yoğun bakım sürecinden sonra kemoterapiye başladık. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde zorlu bir sürece girdik. Bu süreçte düşen kan değerleri ve trombositleri yüzünden kan ve aferez trombosit bağışına ihtiyaç duyuyoruz. Tek seferlik değil, kan bağışlarının sürekliği önemli, kanın kendini yenilemesi için. Annemin kan grubu 0+... Diğer kan grubuna ait bağışçıların bağışları da bizim için çok önemli çünkü değişimle daha çabuk kendi grubumuzdaki kana ulaşabiliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese sonsuz teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin…

Kimler kan verebilir; Son bir yıl içerisinde dövme yaptırmamış, ameliyat olmamış ve altmış beş yaş altı bağışçılar... Bağışları sadece Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi'ne yapabiliyoruz.

Fotoğraflar: Instagram.