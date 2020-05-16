"ÇOK MUTLUYUZ"

İmirzalıoğlu eşinin rahat bir hamilelik geçirdiğini söyleyerek, "Herkes bu zamanda zorluklar yaşıyor. İnşallah biz de rahat bir şekilde atlatacağız ve hastahanelerimiz daha sağlıklı hale gelicek. Sinem’in de keyfi yerinde gayet sağlıklı çok mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.