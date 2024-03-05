Sinead O'Connor'ın varislerinden Donald Trump'a şarkı tepkisi

"ŞARKIYI KULLANMAYI DERHAL BIRAK!"

Sinead O'Connor'ın varisleri ve plak şirketi Chrysalis, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi: Sinead O’Connor’ın hayatını, dürüstlük, nezaket, adalet ve diğer insanlara karşı incelikle tanımlanan ahlaki kurallarla geçirdiği iyi biliniyor. Bu nedenle Donald Trump'ın siyasi mitinglerinde ikonik şarkısı 'Nothing Compares 2 U'yu kullandığını öğrenmekten öfke duyuyoruz. Sinead’ın kendisinin ‘devasa şeytan’ diye tanımladığı biri tarafından müziğinin kullanılmasından iğreneceğini, incineceğini ve hakarete uğramış hissedeceğini söylemek abartılı olmaz. Mirasının koruyucuları olarak Donald Trump ve taraftarlarının Sinead’ın müziğini kullanmaktan derhal vazgeçmelerini talep ediyoruz."

Donald Trump’ın sahneye çıktığı 24 Şubat’taki mitingde ayrıca Abba’nın 'Dancing Queen', Johnny Cash'in 'Ring of Fire' ve Elvis Presley'in 'Suspicious Minds' şarkıları da çalınmıştı.