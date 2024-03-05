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        Haberler Dünyadan Sinead O'Connor'ın varislerinden Donald Trump'a şarkı tepkisi

        Sinead O'Connor'ın varislerinden Donald Trump'a şarkı tepkisi

        Geçen yıl hayatını kaybeden İrlandalı Müslüman şarkıcı Sinead O'Connor'ın varisleri, ABD başkanlığı için yarışan Donald Trump'a sanatçının ünlü şarkısını kullanmayı bırakma çağrısı yaptı; "Sinead, onu 'devasa şeytan' olarak tanımlıyordu"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 11:22 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:07
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          Geçen yıl hayatını kaybeden dünyaca ünlü İrlandalı Müslüman şarkıcı Sinead O'Connor'ın varisleri, ABD başkanlık yarışında yer alan Donald Trump'a tepkili. Mirasçılar, Trump'ın siyasi kampanyasında O'Connor'ın 'Nothing Compares 2 U' adlı ünlü şarkısını kullanmayı bırakmasını istiyor.

          MİTİNGDE ÇALDI

          Donald Trump, kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olmak için yarışıyor. Geçen ay, Sinead O’Connor’ın en çok bilinen şarkısı 'Nothing Compares 2 U’yu Maryland’daki bir mitingde çalmıştı.

          Varisler, ünlü şarkıcının hayattayken Donald Trump'ı 'devasa şeytan' diye nitelendirdiğini belirterek, seçim kampanyasında bu şarkıya yer vermemesi çağrısı yaptı.

        • 2

          "ŞARKIYI KULLANMAYI DERHAL BIRAK!"

          Sinead O'Connor'ın varisleri ve plak şirketi Chrysalis, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi: Sinead O’Connor’ın hayatını, dürüstlük, nezaket, adalet ve diğer insanlara karşı incelikle tanımlanan ahlaki kurallarla geçirdiği iyi biliniyor. Bu nedenle Donald Trump'ın siyasi mitinglerinde ikonik şarkısı 'Nothing Compares 2 U'yu kullandığını öğrenmekten öfke duyuyoruz. Sinead’ın kendisinin ‘devasa şeytan’ diye tanımladığı biri tarafından müziğinin kullanılmasından iğreneceğini, incineceğini ve hakarete uğramış hissedeceğini söylemek abartılı olmaz. Mirasının koruyucuları olarak Donald Trump ve taraftarlarının Sinead’ın müziğini kullanmaktan derhal vazgeçmelerini talep ediyoruz."

          Donald Trump’ın sahneye çıktığı 24 Şubat’taki mitingde ayrıca Abba’nın 'Dancing Queen', Johnny Cash'in 'Ring of Fire' ve Elvis Presley'in 'Suspicious Minds' şarkıları da çalınmıştı.

        • 3

          BU ŞARKIYLA ÜNLENDİ

          Prince’in yazdığı ve Sinead O’Connor’ın seslendirdiği 'Nothing Compares 2 U' şarkısı, 1990’da İngiltere müzik listesinde dört hafta birinci kalmış, şarkıcıyı dünya çapında üne kavuşturmuştu.

          1990'lı yıllara damga vuran ve geçen yıl temmuz ayında hayatını kaybetttiği haberiyle hayranlarını yasa boğan şarkıcının otopsi sonucu doğal yollardan öldüğü anlaşılmıştı.

        • 4

          MÜSLÜMAN OLMUŞTU

          İrlandalı şarkıcı, 2018'de Müslüman olduğunu ve Şüheda Sadakat Davitt ismini aldığını ancak müzik hayatında Sinead O'Connor'ı kullanmaya devam edeceğini açıklamıştı. O’Connor, ölümünden bir yıl önce evlat acısıyla sarsılmıştı. Dört çocuk annesi şarkıcının 17 yaşındaki oğlu intihar etmişti.

          Fotoğraflar: Shutterstock

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