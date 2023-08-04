Sinead O'Connor için veda töreni hazırlıklarına başlandı
Müslüman olduktan sonra Shuhada Davitt ismini alan İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, 26 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Naaşı, ailesine teslim edilen Davitt, cenaze namazı sonrası defnedilecek
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2018'de Müslüman olan ve 'Shuhada Davitt' adını alan İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, 26 Temmuz'da 56 yaşında hayata veda etmişti.
Londra Metropolitan Polisi, evinde ölü bulunan şarkıcı Sinead O'Connor'ın hayatını kaybetmesinin şüpheli vaka olarak değerlendirilmediğini bildirmişti.
Southork Adli Tıp Kurumu yetkilisi John Thompson, The Irish Times'a verdiği demeçte Sinead O'Connor'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsinin tamamlandığını ve cenazenin aileye teslim edildiğini aktardı.
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Sinead O'Connor'ın son yolculuğuna uğurlanması için defin işlemlerinin, önümüzdeki hafta sonuna kadar yapılacağı belirtildi.
Yetkililer, otopsi raporunun tamamlanıp açıklanmasının biraz daha zaman alacağını ifade etti.
Resmi yetkililerin ilk anda yaptığı açıklamaya göre Sinead O'Connor'ın ölümü şüpheli bulunmamıştı. Fakat son yapılan yazılı açıklamada eğer soruşturma açılması gerekirse bunun da kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
Sinead O'Connor, vefatından iki hafta önce sosyal medya paylaşımında, gelecek yıl yayımlanacak albümünün ardından Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ve Avrupa'yı kapsayan turneye çıkacağı haberini vermişti.
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GEÇTİĞİMİZ YIL EVLAT ACISI YAŞAMIŞTI
Öte yandan Sinead O'Connor, geçtiğimiz yıl evlat acısıyla sarsılmıştı. O'Connor'ın oğlu Shane Lunny, 17 yaşında intihar etmişti. Sinead O'Connor, yaşadığı üzüntüyü "Bu benim Shane'im için... Hayatımın ışığı.. Benim mavi gözlü bebeğim. Sen her zaman benim ışığım olacaksın. Her zaman birlikte olacağız. Hiçbir sınır bizi ayıramaz" sözleriyle dile getirmişti.
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"ŞEFKATLİ BİR KİŞİYDİ"
İrlandalı şarkıcı gibi sonradan İslamiyet'i seçip Yusuf İslam adını alan Cat Stevens da Sinead O'Connor'ın ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sinead O'Connor adıyla bilinen kardeşim Şüheda Sadakat'in ölüm haberinden dolayı üzüntü duydum. Şefkatli bir kişiydi. Rahman olan Allah ona sonsuz huzur versin" ifadesini kullandı.
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"ŞÖHRET ARZUM YOK"
Müzik kariyeri ve yaşamını anlattığı 2021 tarihli otobiyografisinde Sinead O'Connor, "Herkes popstar olmak ister ama ben protest şarkıcıyım. Sadece göğsümde çıkarmak istediğim şeyler taşıyorum. Şöhret arzum yok" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Fotoğraflar: Bacgrid USA, İHA