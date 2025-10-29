Sındırgı’da 3,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi (AFAD) verilerine göre, saat 22.47’de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Fotoğraf: DHA