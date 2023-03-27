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Sındırgı'nın sembolü Sağdıç belediye binasındaki yuvasında

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin simgesi Sağdıç adlı leylek, bu ilkbahar da gelerek yuvasında yaşamaya başladı

Giriş: 27.03.2023 - 14:20 | Güncelleme: ABONE OL
Sındırgı'nın sembolü Sağdıç belediye binasındaki yuvasında
Sındırgı'nın sembolü Sağdıç belediye binasındaki yuvasında!
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AA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1962'de inşa edilen belediye hizmet binasının 7 yıl önce yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildi ancak binanın çatısındaki yuvada yaşayan leyleğin ayrılmaması nedeniyle yıkım durduruldu.

AA'nın haberine göre bunun üzerine 2 metrelik bir direğin üzerine kurulan yuvaya uçan leylek, 2017'de inşaat tamamlanınca çatıda kendisi için özel olarak yapılan yuvasına kavuştu.

İlçenin tanıtım logosunda figürüne yer verilen leylek Sağdıç, her yıl ilkbaharda yuvasına gelerek yaz aylarını geçiriyor.

Kırsal mahallelerde yaşayan leylekler için de aynı duyarlılığın gösterildiği ilçede, göç zamanı leyleklerin zarar görmemesi için elektrik kesintileri yapılıyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Sağdıç leyleğin yuvasının düzenli olarak bakımının yapıldığını söyledi.

İlçe genelinde 3'ü merkezde olmak üzere 28 leylek yuvası bulunduğunu, kırsal mahallelerde yaşayan leyleklerin de yuvalarına yerleşmeye başladığını belirten Yavaş, şöyle konuştu:

"Doğal şehir Sındırgı'nın sembolü Sağdıç leylek baharla beraber belediye binasının üzerine kondu. Bizler bir yaşam alanı olarak Sındırgı'nın en iyi yaşam alanı olduğunu düşünenlerdeniz çünkü leylek ağzının tadını biliyor.

Sındırgı'da tertemiz, pırıl pırıl bir doğada, belediye binasının üzerinde yaşıyor. Biz belediye binasını yıktık, tekrar yaptık ama yuvaya dokunmadık. Sağdıç leylek de bu kıymeti biliyor. Sındırgı'da doğal şehir, leylek yaşıyorsa, o şehir insan yaşamına çok uygundur diyoruz."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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