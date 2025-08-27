Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.46'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 10,12 kilometre olarak kaydedildi
Giriş: 27.08.2025 - 06:16 Güncelleme: 27.08.2025 - 06:16
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.
