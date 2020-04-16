Sincik ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı - ADIYAMAN

AA

Sincik İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.Kurul tarafından dün Karaman Mahallesi'ndeki Ertürkler Caddesi'nde ikamet eden bir ailenin 3 ferdinin testinin pozitif çıkması üzerine caddede karantina uygulaması başlatılmıştı.İlçe Hıfzıssıhha Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda, uygulamanın genişletilmesine ve mahallenin tamamında 14 gün karantina tedbirleri uygulanmasına karar verdi.Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede polis ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek, önlem alındı.