Sincar'daki Ezidi aileler PKK'nın kaçırdığı evlatlarının kurtarılmasını istiyor

AA

Çocukları PKK tarafından kaçırılan Sincar'daki Ezidi anne ve babalar, ellerinde evlatlarına ait resim ve kimlikleri tutarak çektikleri görüntüleri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) yerel medyaya gönderdi.

Görüntüde isimleri açıklanmayan Ezidi bir anne elinde kaçırılan kızının resmi ve kimliği ile yaptığı açıklamada, "(PKK'lılar) Birkaç defa evimizin önüne geldiler ve amaçlarının ne olduğunu bilmiyorduk. En sonunda küçücük kızımı kaçırdılar." dedi.

Kızının ivedi bir şekilde serbest bırakılması için dua eden bir başka anne de şunları söyledi:

"Çağrımıza kulak vermeleri için sesimizi dünyaya, insani yardım örgütlerine ve Birleşmiş Milletler'e duyurmak istiyoruz. PKK, çocuklarımızı götürdü. PKK, çocuklarımızı bize göstermiyor. Ne bir telefon ne de bir mektup. Çocuklarımızın akibetinin ne olduğunu bilmiyoruz. Geri verilmesini talep edince de, PKK bizi tehdit ediyor."

Elinde örgüt tarafından kaçırılan çocukların listesini tutan bir yaşlı Ezidi erkek, "Listede ailemizin kaçırılan çocukların ismini okumak istiyorum. Hazım Haci Mirza, 2 yıldan uzun bir süredir kayıp ve Tel Uzeyr'den götürüldü. Selam Haydar Reşo, bu da bizim çocukla birlikte gitti. Şefik Cuno Seydo Mahmud, Hanesur köyünden ve 3 yıldır kayıp."

Çocuğu PKK tarafından kaçırılan Ezidi baba, yanında oturan eşiyle yaptığı açıklamada, "Oğlum PKK'nın hapishanesinde ve hakkında herhangi bir bilgi elimizde yok." dedi.

Erbil merkezli Kurdistan 24 televizyonuna konuşan Musul Vali Yardımcısı Sirwan Rojbeyani de örgütün Sincar'daki varlığı hakkında şunları kaydetti:

"PKK ve Haşdi Şabi gibi bazı örgütlerin Şengal'deki (Sincar) varlığı, Ezidi kardeşlerimizin hayatı ve evlerine dönmesi üzerinde tehlike arz ediyor. Şu anda Şengal'de yasal olmayan bir idare de var. Yerel hükümet olarak kendilerini muhatap da almıyoruz. Irak merkezi hükümetinden bu konu hakkında bir çözüm bulmasını talep ettik ancak maalesef şu ana kadar merkezi hükümet gerekli adımları atmadı."

Ezidilerin ruhani liderinin vekili Mir İsmet Tahsin Beg, 3 Eylül'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinde istenilmediğini, örgütün bölgeyi terk etmesi gerektiğini belirtmişti.

Sincar İlçesi Kaymakamı Mehma Halil, 29 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada,PKK'nın, alıkoyduğu Ezidileri gizli hapishanelerde tuttuğunu açıklamıştı.

Sincar'daki Ezidiler, PKK'nın bölgelerindeki varlığı ve kaçırılan çocuklarının serbest bırakılması için farklı aralıklarla eylemler düzenlemiş, Irak merkezi hükümetinin örgüte müdahale etmesi için çağrıda bulunmuştu.

Terör örgütü DEAŞ, 3 Ağustos 2014'te Sincar ilçesine saldırı düzenlemiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürmüş veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoymuştu.

PKK da Sincar'ı DEAŞ'tan kurtarma iddiasıyla 2014'ten bu yana bölgede konuşlanmaya devam ediyor.