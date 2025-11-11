Habertürk
        Sincan nerede? Sincan hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Bulunduğu şehrin hızla gelişen ilçelerinden biri olan Sincan, sanayi ve konut alanlarıyla gözleri üzerinde topluyor. Şehir merkezine yakın konumu ve ulaşım kolaylığı sayesinde Sincan, son yıllarda kentin en önemli yaşam merkezlerinden biri olmuştur. Peki Sincan nerede?

        Giriş: 11.11.2025 - 13:30 Güncelleme: 11.11.2025 - 13:30
        Sincan nerede?
        Sincan, Türkiye’nin başkentine bağlı olan büyük ve modern ilçelerden biridir. Geniş caddeleri, organize sanayi bölgeleri, yeşil alanları ve ulaşım olanaklarıyla yaşam ve yatırım açısından cazip bir bölge olarak öne çıkar. Özellikle Ankara’nın batı yönünde büyüyen yerleşim ağı içinde yer alır.

        Sincan; metro ve karayolu bağlantılarıyla şehir merkezine kolayca ulaşım imkânı sunar. Peki Sincan hangi şehirde, hangi bölgede yer alıyor ve hangi özellikleriyle ön plana çıkıyor? Merak ettiğiniz detaylar yazının devamında…

        SİNCAN NEREDE?

        Sincan nerede yer alıyor? Ülkemizin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Sincan, Ankara il sınırlarındadır. Kent merkezinin batı kısmında konumlanır. Etimesgut, Yenimahalle, Ayaş ve Polatlı gibi ilçelerle komşudur. Ayrıca Sincan, Ankara şehir merkezine ortalama 27 kilometre uzaklıktadır.

        SİNCAN HANGİ ŞEHİRDE?

        Sincan hangi şehirde? Ankara şehrine bağlı olan Sincan, şehirdeki en kalabalık ilçeler arasına girmiştir. Nüfus yoğunluğu ve sanayi gelişimi bakımından dikkat çeken bir konumdadır.

        SİNCAN HANGİ İLDE?

        Sincan hangi ilde? Ankara’nın batı koridorunda yer alır ve bölgedeki sanayi, ticaret ve lojistik faaliyetlerinde önemli bir paya sahiptir. Ayrıca Ankara’nın önemli yerleşim merkezlerinden Etimesgut ve Yenikent’e de oldukça yakındır.

        SİNCAN HANGİ BÖLGEDE?

        Sincan hangi bölgede bulunuyor? İç Anadolu Bölgesi sınırlarında yer alan Sincan, bölgedeki iklim karakterine sahiptir. Bu nedenle yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve kar yağışlı geçer.

        SİNCAN KONUMU NEDİR?

        Sincan konumu nedir? Söz konusu ilçe;

        • Ankara il merkezinin batısında,
        • Etimesgut’un hemen batısında,
        • Ayaş, Yenikent ve Temelli bölgelerine komşu konumdadır.
        • Coğrafi olarak, Ankara-İstanbul karayolu güzergâhı üzerinde yer alır.

        Yeşil parkları, ulaşım kolaylığı ve hızla büyüyen altyapısıyla öne çıkan bir ilçedir. Sincan, günümüzde yalnızca bir ilçe değildir. Aynı zamanda başkentin batıya açılan yeni yüzü olarak kabul edilir.

        SİNCAN HAKKINDA BİLGİLER

        Sincan ilçesi, Ankara’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olma bayrağına sahiptir. Geçmişi Cumhuriyet’in ilk dönemlerine kadar uzanır. Günümüzde modern yapısıyla öne çıkan bu ilçe, sanayi ve tarım açısından aktif bir merkezdir. Sincan hakkında önemli bilgiler;

        • Yaklaşık 580.000 civarında nüfusu olduğu düşünülür.
        • Sincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB), ilçenin ekonomisinde belirleyici rol oynar. Çok sayıda fabrika ve üretim tesisi burada yer alır.
        • Ankara merkezine metro, EGO otobüsleri ve banliyö trenleriyle ulaşım mümkündür.
        • İlçede bilhassa Başkentray hattı ile ulaşım oldukça rahattır.
        • Harikalar Diyarı Parkı ve Fatih Parkı gibi geniş alanlarıyla tanınır.
        • Sincan’da çok sayıda devlet okulu, özel okul ve meslek yüksekokulu vardır.

        SİNCAN’DA GEZİLECEK YERLER

        Sincan, sanayi ve konut bölgesi olmasının yanı sıra keyifli vakit geçirilebilecek parklarıyla da dikkat çeker. İşte gezilecek yerler;

        • Harikalar Diyarı Parkı: Türkiye’nin en büyük tematik parklarından biridir.
        • Fatih Parkı: İlçenin merkezinde yer alan bu park, bilhassa yaz döneminde konserlerle tanınır.
        • Sincan Merkez Camii: İlçenin en büyük camilerinden biridir.
        • Saraycık Mahallesi Pazarı: Yöresel ürünler, sebze meyve ve el yapımı ürünleriyle bilinir.
        • Yenikent Bisiklet Yolu: Spor ve doğa yürüyüşleri için ideal bir rotadır.
        • Göksu Parkı: Etimesgut sınırına çok yakın olan bir parktır. Burası, doğa yürüyüşleri için de ideal özelliklerdir.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
