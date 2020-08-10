Sınavla aldığı bisiklet ehliyetini 60 yıldır saklıyor - HATAY

O yıllarda bir kişinin üzerine su sıçrattığı için para cezası ödeyen ve bu cezası ehliyetine işlenen 86 yaşındaki emekli memur Kılıç, tarihi nitelikteki belgeleri torunları ve çocuklarına göstererek eski yılları yad ediyor.Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde yaşayan Kılıç, AA muhabirine 1960'lı yıllarda tarım müdürlüğünde memur olarak işe başladığını anlattı.O yıllarda taşıt olmaması nedeniyle işe gidip gelmek için bisiklet almaya karar verdiğini ifade eden Kılıç, bunun için öncelikle belediyenin açtığı sınava girdiğini ve valilikten bisiklet ehliyeti aldığını söyledi.Kılıç, daha sonra bisikletine plaka ve ruhsat da aldığını aktararak, 17 yıl boyunca bisikletiyle işe gidip geldiğini kaydetti.Memuriyet yıllarının büyük bölümünü bisikletle geçirdiğini dile getiren Kılıç, şunları anlattı:"Ayağım yerden kesilsin ve işe gidip geleyim diye aldığım bisiklete, ehliyetli olarak yaklaşık 17 yıl bindim. Şimdilerde otomobillere uygulanan kuralların hepsi bisikletler için de geçerliydi. Bisikleti birkaç yılda bir muayeneden geçiriyorduk. Ehliyete el konabiliyor, çeşitli cezalar yazılabiliyordu. İşe giderken yoldan geçen bir vatandaşın üstüne su sıçrattığım için plakama ceza kesilmişti, o dönem 5 lira ceza ödedim. Bu ceza ehliyetimde halen yazıyor."Günümüzde her yaştan insanın bisiklet sürdüğünü hatırlatan Kılıç, o yılları evlatlarına ve torunlarına anlattığını ve herkesin merakla dinlediğini söyledi.- "Kimse bisiklet ehliyetimin olduğuna inanmıyor"Otomobillerin yaygınlaşmasıyla bir araç aldığını ve bisikleti depoya kaldırdığını ifade eden Kılıç, yaklaşık 25 yıl önce emektar aracının çalındığını belirtti.Kılıç, o yıllardan geriye kalan ehliyet ve ruhsatı büyük bir özenle sakladığını vurgulayarak, "Bazen gençlere, 'ben bisiklete ehliyetle binerdim' diyorum. Kimse inanmıyor. Ehliyet ve ruhsatı gösterdiğimde ise şaşırıyorlar. Güzel yıllardı, o yıllardan geriye bu belgeler kaldı." diye konuştu.Kılıç'ın oğlu Antakya Bisikletli Doğa Gezginleri Grubu Başkanı Aydın Kılıç da babasının bisiklet ehliyetini gösterdiğinde, herkesin çok şaşırdığını dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!