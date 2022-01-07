Sınavda kopya çekmek isterken yakalandılar

İHA

Iğdır’da kamera ve kulaklık sistemi ile sınava girmeye çalışan iki kişi polisin dikkati ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav merkezinde sınava girecek olan Y.O. isimli şahsın yapılan üst aramasında üzerinde kamera ve kulaklık bulunduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şahıs yakalanarak göz altına alınırken, şahısla ortak hareket ettiği belirlenen A.S.K ve A.Y isimli şahıslarda suç unsurları ile birlikte yakalandı.

Yapılan aramalarda şahıslardan 2 adet kamera düzeneği, 2 adet kulak içi dinleme cihazı, 1 adet powerbank, bir adet modem, bir adet sim kart ve bir adet aktarım cihazı ele geçirilerek el konuldu.

Soruşturmayı genişleten ekipler organizatör konumunda olduğu tespit edilen M.R.A ve İ.K isimli şahısları da yapılan operasyon neticesinde Ağrı’da yakalayarak gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli şahıstan A.S.K Sulh Ceza Hakimliğince, Y.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.R.A, İ.K. ve A.Y. mahkemece tutuklanarak Iğdır kapalı cezaevine konuldu.