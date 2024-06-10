Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Sınava yetişmek isteyen kızın çaresizliği

        Sınava yetişmek isteyen kızın babası ile polisler arasında tartışma "Ehliyetini vereceksin"

        Aydın'da kızını üniversite sınavına yetiştirmeye çalışan ve trafik kusuru işleyen sürücü ile trafik polisleri arasında tartışma yaşandı. Sınava yetişmeye çalışan kızın çaresizliği ise kameraya yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 20:01 Güncelleme: 10.06.2024 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sınava yetişmek isteyen kızın çaresizliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'da kızını üniversite sınavına yetiştirmeye çalışan ve trafik kusuru işleyen sürücü ile trafik polisleri arasında tartışma yaşandı. İşledikleri trafik kusurunun cezasının plakalarına kesilmesini isteyen Aydınlı Demir ailesinin yaşadığı olay kameralara yansıdı.

        Edinilen bilgiye göre; Çineli harita mühendisi Mehmet Demir, dün sabah YKS 2024'ün AYT bölümü sınavlarına girecek olan kızı Deren'i, eşi Nursel Demir ile birlikte kendi özel araçları ile sınavın yapılacağı Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) götürmek için yola çıktı. İddiaya göre; Efeler'de Muğla Bulvarı'ndaki kırmızı ışıkta duran Demir'e, resmi kıyafetli trafik polisi yanaşarak yaya geçidinde durduğunu söyledi. Demir de, öndeki araçlar durduğu için yaya geçidi üzerinde durmak zorunda kaldığını belirtince trafik polisi sert bir dille “Durmayacaksın” diye sürücüyü uyardı. Kızını sınava götürdüğü söyleyen Demir, kusurunu kabul edip gitmek istedi.

        "CEZASININ PLAKASINA YAZILMASINI İSTEDİ"

        Demir, kızının sınavı olduğunu, psikolojisinin bozulduğunu, işlediği trafik kusuru nedeniyle ceza yazılması gerekiyorsa, plakasına yazılmasını isteyip yeşil ışık yanınca da Denizli istikametine doğru yoluna devam etti. Polis memuru motoru ile yanına yaklaşarak iddiaya göre, “Dur" diye uyardı. Demir de, tekrar sınava yetişeceklerini ve cezayı plakasına yazmasını isteyerek yoluna devam etti.

        Kendisini motorla takip eden polislerin Forum Aydın Kavşağı'nda önüne geçtiğini ileri süren Mehmet Demir, “Kendilerine adımı söyledim. Plakayı sorguladıklarında da kim olduğumu öğrenebileceklerini, sınavdan sonra geleceğimi ve o zaman ne yapmaları gerekiyorsa yapmalarını söyledim. Sonra iki polis beni araçtan indirdiler. Başka bir polis memuru müdahale edince beni bıraktılar, akabinde eşimi ve kızımı alarak sınav alanına gittik” diye ifade verdi.

        Kamera kayıtlarına, sınava girecek olan genç kızın çaresizliği böyle yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye, AB için önemli bir ülke"
        "Türkiye, AB için önemli bir ülke"
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        Görüşmede ne konuşuldu?
        Görüşmede ne konuşuldu?
        Yine aynı senaryo! Eşini ve 5 yaşındaki kızını vurdu
        Yine aynı senaryo! Eşini ve 5 yaşındaki kızını vurdu
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Avrupa artık 'daha sağda'
        Avrupa artık 'daha sağda'
        10 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        10 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Habertürk Anasayfa