Trabzon'da, açık öğretim sınavına girdikten sonra kayıplara karışan 16 yaşındaki Adem Akyüz, 25 gündür aranıyor.

Bursa'dan iki buçuk ay önce Trabzon'un Of ilçesi Korucuk Mahallesi Kuran Kursu'na gelerek öğrenim görmeye başlayan Adem Akyüz, 24 Eylül tarihinde açık öğretim sınavına gitti.

İlçe merkezinden Kur’an kursuna dönmeyen çocuktan endişelenen Kur'an kursu öğreticilerinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleme aldı.

İncelenen güvenlik kameralarında sınav için gittiği okuldan çıktıktan sonra son olarak sahil yolunda görülen çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Bursa'da yaşayan ailesi ve yakınları da 25 gündür haber alınamayan Adem'den gelecek umutlu haberi bekliyor.