DHA

KPSS ortaöğretim oturumu, tüm yurtta ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da yapıldı. Saat 10.15'te başlayan sınav için sabahın erken saatlerinden itibaren sınavın yapılacağı merkezlere gelen adaylar, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, ellerini dezenfekte ettikten sonra içeri alındı.

DHA'nın haberine göre, adayların yakınları salgın nedeniyle okul bahçelerine alınmadı. Yenişehir ilçesi Ziya Gökalp Anadolu Lisesi'nde de adayların binaya giriş saati, 10.00 itibariyle sona erdi.

Bu sırada koşarak gelen bir aday, bir dakika ile okula giriş saatini kaçırdı. İçeri alınmayan genç aday, okulun kapısını yumrukladı. Kapı açılmayınca sınavdaki yakınlarını dışarıda bekleyen bazı vatandaşlar da kapıyı yumruklamaya başladı.

Bir dakika ile geç kaldığını söyleyen genç aday, buna rağmen kapı açılmayınca çaresiz bir şekilde okuldan ayrıldı.

POLİS 54 ÖĞRENCİYİ SINAVA YETİŞTİRDİ

Kahramanmaraş'ta da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri adaylar için seferber oldu. Ekipler, kimliği olmayan veya kimliğinde fotoğraf olmayan 14 öğrenciyi fotoğrafçıya ardından nüfus müdürlüğüne götürdü.

AA'nın haberine göre, ekipler kimliğini evde unutan 6 öğrenciyi de evinden kimliğini alıp sınava yetiştirdi. Kent genelindeki cadde ve bulvarlarda öğrenciler üzerinde duyarlı bulunan polis, okulunu bulamayan ve sınava geç kalan 34 öğrenciyi ise sınav vaktinden önce okuluna gitmelerini sağladı.

Türkoğlu ilçesinden Kahramanmaraş'a gelen ve sınava 15 dakika kala kimliğini evde unuttuğu fark eden 17 yaşındaki Abdullah Azad Kılıç'ın, polisin yardımıyla fotoğrafı çekildi, nüfus dairesinde kimliği çıkartıldı, sonra da Şehit İdari Ateşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine son saniyelerde sınava yetiştirildi.

Onikişubat ilçesindeki 19 Mayıs Lisesine kimliksiz gelen 17 yaşındaki Melike Nur Yavuz için de seferber olan polis, fotoğrafını çektirip nüfus idaresinden kimliğini çıkartarak sınava bir dakika kala sınava girmesi gereken okula yetiştirdi.