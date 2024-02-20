Sınav tarihleri belli oldu! 2024 ortak sınavlar ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul 6. sınıf Türkçe ile lise 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için ortak sınav tarihlerini duyurdu. Hatırlanacağı gibi 1. dönem ikinci ortak sınavları 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında uygulanmıştı. Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; 6. sınıf Türkçe dersi toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 sorudan, 9. sınıf Türk dili ve Edebiyatı dersi 7 sorudan, 9. sınıf matematik dersi ise 8 sorudan oluşacak. İşte 2024 MEB takvimi ile ortak sınav tarihleri...
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Ortak sınav tarihleri belli oldu. İl ve ilçe geneli olarak yapılması planlanan ortak yazılı sınavlarda öğrencilere çoktan seçmeli sorular sorulacak. Ortak sınavlar, ortaokul ve lise düzeyinde okullar arasında birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Peki, "ortak sınavlar ne zaman?" İşte ortak sınav tarihleri...
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ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Millî Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı günü; 6. sınıf matematik ile 9. sınıf matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.
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ORTAK SINAVLARDA SORU VE KONU DAĞILIMLARI
Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 7 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan ve 9. sınıf matematik dersi adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan oluşacak.
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6. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
6. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
6. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
9. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.