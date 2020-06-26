Sınav kaygısını azaltmak için "nefes egzersizi" önerisi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara tavsiyelerde bulunarak, kaygıyla mücadeleye ilişkin bilgi verdi.
Kovid-19 salgınıyla mücadelede sınavlara hazırlanan gençlerin daha fazla stres, kaygı ve endişe taşıdığını ifade eden Gerek, öğrencilerin bu konudaki kaygı ve korkularını mutlaka aileleriyle paylaşmaları gerektiğini belirtti.
Televizyonda ve sosyal medyada koronavirüsle ilgili yer alan haberlerin sınav kaygısını artırdığını vurgulayan Gerek, "Bu süreçte gençler, bu haberlerden gerekli olmadıkça uzak durmalılar. Oysa alınacak basit tedbirler bulaşma riskini en aza indirmektedir. Sınav salonlarında fiziki mesafenin korunacağı ve maske kullanma izni verildiği yetkililer tarafından açıklanmasının bu kaygıyı azaltması beklenmektedir." ifadesini kullandı.
Prof. Dr. Gerek, sınav kaygısı yaşayan ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalama endişesi taşıyan çocuklara destek olunması gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sınav kaygısı, öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan endişe halidir. Kendisini huzursuzluk, endişe, tedirginlik, sıkıntı, başarısızlık korkusu, çalışmaya isteksizlik, mide bulantısı, taşikardi, titreme, ağız kuruluğu, iç sıkıntısı, terleme, uyku düzeninde bozukluklar, karın ağrıları, bedensel yakınmalar, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, kendine güvende azalma, yetersiz ve değersiz görme gibi belirtilerle gösterir. Öğrenciyi farkında olmadan kendi davranışını denetleyemez hale gelir. Aileler bu durumu yakından gözlemelidir."
Ailelere çocuklarındaki sınav kaygısını azaltmak için büyük görev düştüğünü anlatan Prof. Dr. Gerek, "Bu kaygıyı azaltmak için uyku saatini düzenlemek, erken yatıp erken kalkmak önemli. Kaygı devam ediyorsa adaylar, diyafram nefesiyle yapılan egzersizleri deneyerek rahatlayabilirler. Kaygı çok yüksek düzeyde ise mutlaka bir uzmandan destek almaları gerekebilir." diye konuştu.
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