Altınordu’nun deneyimli kaptanı Sinan Osmanoğlu, ülkemize de sıçrayan koronavirüs salgınına karşı mücadele etmek için herkese evde kalın çağrısında bulundu. Osmanoğlu, “Evde kalmadığımız her dakika, ülkemizin aleyhine işliyor. Gerçekten dışarıya çıkmak zorunda olanlar dışındaki insanların, karantinaya uymamasını anlamak çok zor. Ülke olarak kaybettiğimiz her dakika çok ama çok önemli. Hayatın bir an önce normale dönmesi, sadece bizim elimizde” diye konuştu.

“DOĞAYA DAHA DA FAZLA SAYGI DUYMALIYIZ”

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğuna dikkat çeken Sinan Osmanoğlu, “Bir süre sonra her şey geride kalacak ve normal hayatımıza başlayacağız. Fakat bu süreç, yaşadığımız dünyanın ne kadar önemli olduğunu bizlere ağır bir tabloyla gösterdi. Bundan ders almalı, doğaya daha da fazla saygı duymalıyız. Aralık ayından bu yana yaşanan travma, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını da kanıtladı. Dünya, artık yeni bir güne uyanacak” yorumunu yaptı.

Karantina sürecini en iyi şekilde geçirmek için sürekli evde spor yaptığını da sözlerine ekleyen usta futbolcu, “Spor, insandaki mutluluk hormonunu tetikliyor. Virüse karşı sadece fiziksel değil, mental olarak da mücadele vermemiz gerekiyor. Takım olarak sürekli birbirimizle görüşüyor, moralimizi üst seviyede tutuyor, verilen antrenman programlarını uyguluyor ve lige yarın başlayacakmışız gibi hazırlanıyoruz. Evde olan herkes bu günleri mutlaka spor yaparak geçirmeli” diye konuştu.