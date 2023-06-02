Sinan Oğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sinan Oğan hangi görevlerde bulundu ve mesleği nedir?

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Marmara Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak yer alan Sinan Oğan, 2011 yılında MHP'den Iğdır milletvekili seçildi. 13. Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimlerinde ATA İfttfakının Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Sinan Oğan'ın hayatı merak konusu oldu. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. dönem milletvekili Sinan Oğan'ın hayatı ve biyografisi...

SİNAN OĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Sinan Oğan (d. 14 Mart 1969;[a] Iğdır), Azeri asıllı Türk stratejik araştırmacı ve siyasetçidir. 2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilerek meclise girdi. Marmara Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak bulundu. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterildi.

Sinan Oğan, 14 Mart 1969 tarihinde Azerbaycanlı bir ailenin çocuğu olarak Iğdır'ın Melekli beldesinde doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunu olup aynı üniversitede 1992 yılında mali hukuk ve bankacılık alanında Azerbaycan'da Ekonomik ve Mali Sektörün Yapısal Analizi başlıklı tez ile yüksek lisans çalışmasını tamamlamıştır. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesinde doktora çalışmasını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve dekan yardımcısı olarak görev yaptı. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından önce Ebulfez Elçibey ile görüşme gerçekleştirdi ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı sonrasında bir süre Elçibey'in cumhurbaşkanlığı ofisinde çalıştı. 1992-2000 yılları arasında TİKA Azerbaycan temsilcisi oldu. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası başkanlığı yaptı. Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezini (TÜRKSAM) kurdu ve başkanlığını yaptı.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Avrasya'ya Bakış isimli dış politika içerikli bir haftalık programın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Metzamor Nükleer Santrali'nin kapatılmasına yönelik faaliyetleri koordine eden bir “sivil girişim” kurdu ve koordinatörlüğünü yaptı.

SİNAN OĞAN SİYASİ KARİYERİ

2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçildi. 26 Ağustos 2015 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi. Bunun ardından açtığı davayı kazanarak 2 Kasım 2015 tarihinde ihraç edildiği MHP'ye geri döndü. 10 Mart 2017 tarihinde Balıkesir milletvekili İsmail Ok, Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve Isparta milletvekili Nuri Okutan ile birlikte MHP'den tekrar ihraç edildi.

Türkiye-Arnavutluk ve Türkiye-Nijer Parlamentolararası Dostluk Grupları üyesi ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu genel sekreteridir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci