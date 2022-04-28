Eva babaya emanet!

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sinan Güleryüz, önceki gün kızı Luna Eva ve kayınvalidesi ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Güleryüz, güzel havayı fırsat bilip, alışverişe çıktılarını dile getirdi.

"EVA BANA EMANET"

Keyifli halleriyle dikkat çeken Sinan Güleryüz, "Özge, kıyafet provasında. Eva'yı bana emanet etti. Anneanne ile birlikte bakıyoruz." şeklinde konuştu.