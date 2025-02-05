Sinan Bolat resmen Kasımpaşa'da!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Lacivert-beyazlılar tecrübeli kaleci Sinan Bolat'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Westerlo'da kariyerini sürdüren deneyimli kaleci Sinan Bolat'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Belçika Pro Ligi ekiplerinden Westerlo forması giyen Sinan Bolat, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2024/25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Sinan Bolat’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
36 yaşındaki file bekçisi bu sezon Belçika ekibinde 11 maçta süre aldı.