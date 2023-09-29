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        Haberler Spor Futbol İngiltere Sinan Bolat: Altay Bayındır doğru zamanda doğru adım attı - Futbol Haberleri

        Sinan Bolat: Altay Bayındır doğru zamanda doğru adım attı

        Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen milli kaleci Sinan Bolat, Manchester United'ın kadrosuna dahil ettiği Altay Bayındır'ın İngiltere temsilcisinde başarılı olacağına inandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:04 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:04
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        "Altay doğru adım attı"
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        Kariyerini Bleçika'da sürdüren milli kaleci Sinan Bolat, milli takımdan arkadaşı Altay'la ilgili, "Altay'ın Manchester United'da başarılı olacağına çok inanıyorum. Çok doğru bir adım attığını düşünüyorum. Doğru zamanda doğru adım attı. Orada kendini daha çok geliştirecektir ve daha üst seviyelere çıkacaktır. Türkiye'yi çok iyi temsil edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Belçika Ligi'nin ilk 8 haftasında galibiyet alamayan Westerlo'nun durumu hakkında ise 35 yaşındaki kaleci, "Şu an tam istediğimiz gibi sezona başlayamadık. Geçen sezon çok iyi bir sezon geçirmiştik. Ama çok çalışıyoruz, eminim en kısa sürede layık olduğumuz yerlere geleceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        "Şampiyonluk hakkında konuşmak için erken olur"

        Süper Lig'i yakından takip ettiğini belirten Sinan Bolat, şampiyonluk yarışıyla ilgili şöyle konuştu:

        "Takımların çok sayıda transfer yapması rekabeti arttırdı. Çok büyük transferler yapıldı. Üst seviyede oyuncular Türkiye Ligi'ne geldi. Şampiyonluk hakkında konuşmak için erken olur. Ligin daha çok başındayız. Net bir takım söylemek için erken olur. Önümüzde çok iyi bir lig bizi bekliyor. Heyecanlı bir lig olacağını düşünüyorum. Sabırsızlıkla maçları bekliyorum."

        Sinan Bolat'ın tercihi Icardi

        Süper Lig'e bu sezon çok önemli isimlerin katıldığını aktaran Sinan, "Transferler arasında şu öne çıkıyor demek zor olur ama Galatasaray'da Icardi, Fenerbahçe'de Dzeko, Trabzonspor'da Pepe önemli isimler. Beşiktaş da büyük transferler yaptı. İnşallah hak edenin kazandığı sene olur." şeklinde görüş belirtti.

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        Sinan, "Bu sezon Süper Lig'de çok önemli forvetler var. Icardi, Dzeko, Aboubakar, sence en tehlikelisi hangisi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

        "Şu anda ön planda olan Icardi. Edin Dzeko ve Aboubakar da çok üst seviyede, kaliteli oyuncular ama şu an ön planda olan isim Icardi. Hepsi kalecileri zorlar ama Icardi'ye karşı oynamak güzel bir duygu olurdu."

        Son olarak A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası şansını değerlendiren deneyimli file bekçisi, "EURO 2024'e katılacağımıza çok inanıyorum. Ermenistan maçı vardı, yenseydik belki çok büyük adım atmış olurduk ama bence panik yapmaya gerek yok. 2024'e katılacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki maçları kazandığımız takdirde rahatlıkla katılacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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