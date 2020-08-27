Sinan Bolat, 2 yıllığına Gent'te

Son olarak Royal Antwerp forması giyen 31 yaşındaki kaleci, Gent ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. KAA Gent Kulübü'nden yapılan açıklamada, oyuncuya Gent'teki kariyerinde başarılar dilendi.

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