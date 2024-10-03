Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Sinan Ateş davasında Serdar Öktem'in tahliyesine itiraz | Son dakika haberleri

        Sinan Ateş davasında Serdar Öktem'in tahliyesine itiraz

        Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada sanıklar arasında yer alan Serdar Öktem'in tahliye edilmesine itiraz edildi. İtiraz gerekçesi olarak kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olgular gösterildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 20:43 Güncelleme: 03.10.2024 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinan Ateş davasında Serdar Öktem'in tahliyesine itiraz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan sanık Serdar Öktem'in adli kontrol şartıyla tahliyesine itiraz edildi.

        Alınan bilgiye göre, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dün karar açıklanan davada, duruşma savcısı, dosyası ayrılan ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilen sanık Serdar Öktem ile ilgili karara itiraz etti.

        "ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ YETERSİZ"

        İtiraz gerekçesinde, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan yargılanan Öktem'e isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların mevcudiyeti ve atıla suça ilişkin yasada belirtilen ceza miktarı dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtildi.

        REKLAM

        Sanığın yargılamadan kaçma tehlikesinin de bulunduğu ifade edilen itirazda, tahliye kararının kaldırılarak sanığın tutuklanması istendi.

        DOSYASI AYRILMIŞTI

        Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada dün karar açıklanmış, sanık Serdar Öktem hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına ve Öktem'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

        Sinan Ateş'in ailesine saldıran kişi tutuklandı
        Sinan Ateş'in ailesine saldıran kişi tutuklandı
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Boğazda iki gemi çarpıştı! Faciadan dönüldü
        Boğazda iki gemi çarpıştı! Faciadan dönüldü
        Beşiktaş'ın Frankfurt 11'i!
        Beşiktaş'ın Frankfurt 11'i!
        3 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        3 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe, Twente deplasmanında
        Fenerbahçe, Twente deplasmanında
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Opet
        Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Opet
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı
        Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Habertürk Anasayfa