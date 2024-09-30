Sinan Ateş davasında duruşma öncesi yeni gelişme

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada ikinci duruşma başladı.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda 5 gün sürmesi planlanan duruşmalar nedeniyle salon girişi ve içinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları, Sinan Ateş'in eşi müşteki Ayşe Ateş ve yakınları katıldı.

Dava öncesinde ise yeni bir gelişme yaşandı.

Sinan Ateş'in avukatı Ali Yücel davadan çekildi. Yücel'in yerine avukat Hüseyin Kaya duruşmaya katılacak.

BİLİRKİŞİ RAPORU DA DOSYAYA EKLENDİ

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş

Ateş'in öldürülmesine ilişkin olay anını gösteren kamera görüntülerinin analizini içeren bilirkişi raporu da dava dosyasına eklendi.

Raporda, cinayetin gerçekleştiği Kızılırmak Mahallesi 1156. Sokak üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinin, silahlı saldırı anının öncesini ve sonrasını gösterdiği belirtildi.

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Silahlı saldırı öncesi tetikçi Eray Özyağcı'nın yaklaşık 35 dakika olay yerindeki kaldırımda beklediği, Ateş ve iki arkadaşının geldiği yönün tersine doğru bakıp etrafı gözetlediği aktarılan raporda, saat 13.34'de Ahmet Keçik'in ve Selman Bozkurt birlikte geldikleri sırada Özyağcı'nın ateş ettiği ve Ateş'in yere doğru yüzüstü düştüğü kaydedildi.

Özyağcı'nın, Ateş'in solunda bulunan Bozkurt'a da ateş ederek yaraladığı Keçik'in de kendini korumak amacıyla sokaktaki hafif ticari aracın arkasına saklandığı anlatılan raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Özyağcı'nın Ateş'e defaten ateş ettiği ve Özyağcı dışında Ateş'e ateş eden olmadığı görülmektedir. Özyağcı'nın Bozkurt'a ateş ettiği ve sol tarafından yaraladığı görülmektedir. Özyağcı'nın Keçik'e doğru ateş ettiği görülmektedir. Keçik'in, yerde yatan Ateş'in üzerinden tabanca alarak Özyağcı'nın kaçtığı tarafa doğru ateş ettiği görülmektedir. Bozkurt'un, Ateş'in yattığı yerde eğilir vaziyette Keçik'e bir şey verdiği ancak görüntülerden verilen maddenin tabanca olup olmadığı anlaşılamamıştır."

Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, isteyen sanıkların rapora karşı beyanda bulunabileceğini bildirdi.

Bu arada duruşma salonuna basın kartı olmayan basın mensupları alınmadı. Avukatların sorusu üzerine bilgilendirmede bulunan Mahkeme Başkanı Güven, "Basın kartı olan kişiler ancak basın mensubu olarak kabul ediliyor. Basın kartının kime verilip verilmeyeceğine Cumhurbaşkanlığı karar veriyor. Bizim yetkimiz yok. Biz 'bu da basın mensubudur' deyip de yetkimizi aşamayız." dedi.

TUTUKLU SANIK DOĞUKAN CEP'İN AVUKATI BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ETTİ

Bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunan tutuklu sanık Doğukan Çep, "Selman Bozkurt sağ omzundan vurulduğu halde 'sol omzundan vuruldu' yazılmış. Yerden seken tozları, mandıra arabasını görüyor, arabanın içindeki görgü tanığını rapora yazmıyor. Bari bunları da yazsaydı." diye konuştu.

Tutuklu sanık Doğukan Çep'in avukatı Emine Tosun da bilirkişi raporunu kabul etmediklerini belirterek, "Selman Bozkurt solundan değil, sağından vurulmuştur. Ben söz konusu bilirkişi hakkında da suç duyurusunda bulundum ve bu bilirkişi raporunun reddedilmesini talep ediyorum." dedi. Diğer sanık avukatları da bilirkişi raporuna itiraz etti.

Öte yandan sanık Mustafa Ensar Aykal'ın avukatı Aziz Bingöl, duruşmanın kapalı görülmesi talebinde bulundu, heyet talebi reddetti.

Avukat beyanlarının ardından Mahkeme Başkanı, avukatların taleplerini değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.

Duruşmada, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı sanık savunmaları alınacak.