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Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. 18 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada 6 kişi tutuklanmıştı. Bugün ise 4 kişinin daha adliyeye sevk edildiği öğrenildi

Giriş: 05.01.2023 - 17:25 | Güncelleme: ABONE OL
Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! 4 şüpheli daha adliyede
Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! 4 şüpheli daha adliyede
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AA

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

18 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANMIŞTI

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeye başladı.

Şüphelilerden 3'ünün İstanbul'dan getirildiği belirtildi. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si daha önce adliyeye getirilmiş, bunlardan 6'sı "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Ateş hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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