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        Haberler Gündem Güncel Sinan Ateş cinayetinde 5 şüpheli ifadeye çağrıldı - Gündem haberleri

        Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 5 şüpheli mevcutlu olarak ifadeye çağırıldı

        Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 5 şüpheli mevcutlu olarak ifadeye çağrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 17:48 Güncelleme: 19.10.2023 - 19:25
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        Sinan Ateş cinayetinde 5 şüpheli ifadeye çağrıldı
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Sinan Ateş cinayetine ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

        AA'da yer alan habere göre başsavcılık, soruşturma kapsamında, aralarında 2 emniyet mensubunun da bulunduğu 5 şüpheliyi mevcutlu olarak ifadeye çağırdı.

        Şüphelilerin, polis eşliğinde Ankara Adliyesine getirilerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdikleri öğrenildi.

        Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda, Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #haberler
        #Sinan Ateş
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