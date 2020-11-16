Sinan Akçıl, minik Ayda'yı ziyaret etti

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'ndan canlı olarak enkaz altından çıkarılan minik Ayda'yı ziyaret etti.

Daha önce minik Ayda'nın eğitim masraflarını karşılamak istediğini belirten Akçıl, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

38 yaşındaki şarkıcı, Ayda bebeği hediyelere boğdu. Minik Ayda'nın hediyeler karşısında yaşadığı mutluluk dikkat çekti.