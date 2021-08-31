'Ivır zıvır şarkıcılara artık şarkı yok'

Sinan Akçıl, iş yaparken tatil yapmanın zorluğuna değinerek "Tam tatil değil aslında işle, tatil karışık. Zafer Bayramı haftası çok güzel bir konser yaptık burada. 'Artık kendime birkaç gün vakit ayırayım' dedim. Normalde bu bölgelerde konsere gelen sanatçılar için tatil aslında birazcık yalan oluyor. Saat 14.00 gibi odadan çıkıyorum. Saat 17.00'de yemek yiyorum sonra da akşam oluyor sahnede buluyorum kendimi. Bu sefer Beykoz konserine kadar 4 gün kendime vakit ayıracağım" dedi.
"IVIR ZIVIR ŞARKICILARA ŞARKI YOK"
Akçıl, bundan sonra 'Ivır zıvır' diye tarif ettiği şarkıcılara şarkı vermeyeceğini ifade ederek “Yeni projelerim hiçbir zaman bitmez. Ben zaten kendim bir projeyim. Kafamda sürekli yeni bir şeyler kurguluyorum ama uzun bir süre ıvır zıvır dediğimiz şarkıcılara şarkı vermeme kararı aldım. Sadece kendime yakın hissettiğim, sevdiğim ve müziğine inandığım isimlere şarkı vereceğim bundan sonra. Kendi adıma da şarkılar devam edecek. Yurt içi ve yurtdışı düetlerim var. Faslı bir şarkıcıyla çok büyük bir düetimiz olacak Allah’ın izniyle. Bütün bunlar beni heyecanlandırıyor önce biraz tatil ve sonra halk konserleri. Halk konserleri beni daha çok heyecanlandırıyor. Emek vermiş kişiler oraya geliyor. 20 bin, 30 bin kişi oluyor karşımızda o yüzden ben halk konserlerini çok özledim. Pandemiyi alt etme zamanı, halk konserleri ile buluşma zamanı” şeklinde konuştu.
"MİLYON DOLAR VERSELER VERMEM!"
Sokakta tanınmayan sosyal medya sosyal medyada tanınan şarkıcılardan bahseden Akçıl “Şarkıları alacak gücü olan ve günlük popüler olan kişilerden bahsediyorum. Çok fazla sosyal medyada tanınan ama sokakta yürüdüğünde tanınmayan insanlar var. Bunların şarkıcı olmasına karşıyım. Biz her zaman değerli arkadaşlarımızla beraber sahnedeyiz. Emek verilmemiş müziğe karşıyım isterlerse milyon dolar versinler karşıyım” dedi.
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