Yürüyüş yaparken görüntülenen Sinan Akçıl muhabirlerin sona eren evliliği ile ilgili soruları üzerine; "O konularla ilgili konuşmuyorum biliyorsunuz. Her şey çok güzeldi. Çok özel bir durum. Ayrılığı da güzel geçiyor." açıklamasında bulundu.