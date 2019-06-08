Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sinan Akçıl, küs olduğu Hande Yener ve Demet Akalın’a da sahneden laf atmayı ihmal etmedi.

Akçıl, Hande Yener için, "Bu şarkıyı Hande’ye vermiştim. Şimdi konuşmuyoruz ama şarkımı söyledi" ifadelerini kullanarak, "Bodrum’a da gittik beraber" şarkısını söyledi.

Çilek'te sahne alan şarkıcı, günlerdir sosyal medyada kendisine laf çakan Demet Akalın için ise, "Şimdi arıyor ama ulaşamıyor. Çünkü engelledim" diyerek Akalın’a verdiği ‘Ders Olsun’ şarkısını seslendirdi.