"Evde yokum sansın diye ışıkları kapatıyordum!"

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Eşi Burcu Kıratlı'dan ikinci kez boşanma kararı alan Sinan Akçıl, Uykusuzlar Kulübü'ne konuk oldu. Okan Bayülgen'in sunduğu programda samimi açıklamalarda bulunan Akçı, yakın arkadaşı Erkan Petekkaya ile yaşadığı bir olayı anlattı.

"KIRMAK İSTEMEDİĞİM BİR ADAM"

Petekkaya'nın sabaha karşı 05.00'te kendisini aradığını dile getiren Sinan Akçıl, "Ben karımla bütün yaz bir şarkıyla aşk yaşadım. Azerbaycan şarkısı... Buna söz yazar mısın?' dedi. 'Eyvah' dedim. Külfet... Birisi benden böyle bir şey isteyince külfet geliyor. Kırmamak da istediğim bir adam. Sabah 05.00'ten 19.00'a açarım telefonu. Zaten sabah 7-8 gibi uyuyorum. Erkan ağabeye açarım telefonu. Görüntülü aramıyorsa... Çok beğendim şarkıyı. O çok uzun yıllar Diyarbakır Devlet Tiyatroları'ndaymış. Bu tiyatrocularda çok enteresan bir kulak oluyor." ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl, Alişan, Erkan Petekkaya

"EVDE YOK ROLÜ YAPIYORDUM"

Ayrıca bir dönem Petekkaya ile komşu olduklarını da açıklayan ünlü şarkıcı, konuyla alakalı, "Bahçeye gelip bağırdığında ışıkları kapatıyordum. Evde yok rolü yapıyordum. Çünkü onunla bir buluşursak iki gün falan sürecek o görüşme ama iki eli kanda olsa gelecek bir adamdır. Öyle candır! Çok delikanlıdır... Tanıdığım en delikanlı olabilir Türkiye'de!" ifadelerini kullandı.