Yakın zamanda yeni projeler ile döneceğinin müjdesini veren Sinan Akçıl, "Ne olduğunu tam söylemeyeyim, 2 ayrı projem var" dedi.

Ebru Gündeş'e bir şarkı verdiğini belirten Akçıl, "Ebru'ya çok güzel bir parça verdim, onun heyecanını yaşıyorum" ifadelerini kulllandı.