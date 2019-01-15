Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oldukça mutlu görünen Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, muhabirlerin “Türkiye’de düğün olacak mı? Nasıl bir evlilik oldu?” sorularına "Aşk dolu bir evlilik oldu. Evet, Türkiye’de de bir düğün gerçekleştireceğiz ama onun tarihi ve yerini söyleyemeyiz" cevabını verdi.