Şüheda Davitt, çocuklarına 1.7 milyon sterlin (75 milyon 615 bin TL) bıraktığı öğrenildi. Yapılan açıklamalara göre; borçlar, cenaze masrafları ve hukuki ücretler düştükten sonra mirastan geriye 1.4 milyon (62 milyon 279 bin TL) sterlin kaldı.

Şarkıcının; Roisin Waters, Jake Reynolds ve Yeshua Bonadio isminde üç çocuğu var.