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        Haberler Para Şimşek'in yatırımcılarla görüşmesi tamamlandı - Para Haberleri

        Şimşek'in uluslararası yatırımcılarla toplantısı tamamlandı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan evsahipliğinde düzenlenen forumda uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 13:11
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        Şimşek'in uluslararası yatırımcılarla toplantısı tamamlandı
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği, Türkiye Ekonomik Forumu'na katıldı. Bakan Şimşek'in forumda Türk ekonomisine ilişkin bir sunum yaparak çeşitli uluslararası yatırımcı gruplarıyla görüştüğü öğrenildi.

        Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ise görüşmelere devam ettiği bildirildi.

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