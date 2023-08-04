Şimşek'in uluslararası yatırımcılarla toplantısı tamamlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan evsahipliğinde düzenlenen forumda uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi
Giriş: 04.08.2023 - 13:11
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği, Türkiye Ekonomik Forumu'na katıldı. Bakan Şimşek'in forumda Türk ekonomisine ilişkin bir sunum yaparak çeşitli uluslararası yatırımcı gruplarıyla görüştüğü öğrenildi.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ise görüşmelere devam ettiği bildirildi.