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        Simpsonlar yine gündem oldu

        ABD Başkanı Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından Simpsonlar dizisi yine gündem oldu. Dizinin bir bölümü sosyal medyada suikast girişimi ile ilişkilendirildi. Ancak paylaşımı yapılan karenin kaynağının farklı olduğu belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 15:30 Güncelleme: 14.07.2024 - 16:25
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        ABD Başkanı Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından Simpsonlar dizisi yine gündem oldu.

        Dünyaca ünlü dizinin bir bölümü sosyal medyada suikast girişimi ile ilişkilendirildi. Ancak paylaşımı yapılan karenin kaynağının farklı olduğu belirlendi.

        2020 YILINDA DOLAŞIMA SOKULDU

        Teyit.org'un haberine göre Trump'ın ölümünü resmeden ve Simpsonlar'da geçtiği iddia edilen görsel arandığında, karenin 2017 yılında Babadun adlı İspanyolca bir YouTube kanalında yayınlandığı belirlendi. Buna göre görsel yayınlanan videonun 1.02. saniyesinde yer alıyor.

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        Aynı karenin 2020 yılında Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs rahatsızlıkları sırasında dolaşıma sokulduğu da öğrenildi.

        KASABADAKİ AÇILIŞA DA BENZETİLDİ

        Öte yandan Trump'la ilişkilendirilen bir bölümde de Springfield kasabasında, kasabanın isminin yer aldığı tepede yapılan açılış konu ediniliyor. Ancak burada yaşanan olaylar da suikast girişimine benzemiyor.

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        #haberler
        #Donald Trump
        #Simpsonlar
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