30 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasını daha önce 3 kez kazanan tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Nadal, Avustralyalı rakibi Thanasi Kokkinakis'in sakatlığı nedeniyle maça çıkmamasının ardından doğrudan üçüncü tura çıktı.
İspanyol tenisçi, bu turda Güney Koreli Chung Hyeon ile karşılaşacak.
Beş numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ise Bolivyalı Hugo Dellien'i 6-3, 7-5, 5-7 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup ederek üçüncü turda İspanyol Feliciano Lopez'in rakibi oldu.
HALEP İKİNCİ TURDA ELENDİ
Tek kadınlarda favoriler arasında yer alan dünya 4 numarası Rumen Simona Halep, ikinci tur mücadelesinde ABD'li Taylor Townsend ile korta çıktı.
Townsend, kariyerinde birer Wimbledon ve Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Halep'i 2-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek bir sürprize imza attı.
Sürpriz sonuçlu diğer karşılaşmada, dünya klasmanının 39. basamağında yer alan Kazakistan'dan Yulia Putintseva, 9 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 1 saat 57 dakikalık mücadelenin ardından 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendi.
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