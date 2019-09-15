Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Galatasaray ile karşılaşacak Club Brugge'de kaleci Simon Mignolet, açıklamalarda bulundu.

Brugge derbisinde Cercle Brugge'u 2-0 yenen Club Brugge'un tecrübeli kalecisi, maçın ardından ''Cercle Brugge galibiyetiyle Galatasaray maçı öncesi iyi bir prova yapmış olduk. İki gol attık ve kalemizi gole kapattık. Çarşamba günü oynayacağımız Galatasaray maçına iyi prova oldu.'' sözlerini kullandı.

''KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ''

Sporx'te yer alan habere göre Galatasaray'a karşı moralli çıkacaklarını belirten Mignolet, ''Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız için çok mutluyum. İlk maçımıza moralli çıkacağız. Gol yememek önemli, bize özgüven verdi. Bu galibiyet ayrıca taraftarımız içindi. Profesyonel kalacağız ve rakip kim olursa olsun kazanmak için sahaya çıkacağız. Bu kadar basit.'' şeklinde konuştu.