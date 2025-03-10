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        Haberler Magazin Simon Fisher-Becker hayatını kaybetti

        Simon Fisher-Becker hayatını kaybetti

        'Doctor Who' dizisi ve 'Harry Potter' film serisindeki rolleriyle tanınan Simon Fisher-Becker, 63 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 14:18 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:31
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        Simon Fisher-Becker hayatını kaybetti
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        İngiliz oyuncu Simon Fisher-Becker'dan acı haber geldi. Oyucu, 63 yaşında hayata veda etti. Simon Fisher-Becker'in menajeri Kim Barry, oyuncunun dün vefat ettiğini duyurdu.

        "15 YILLIK YAKIN DOSTUMU KAYBETTİM"

        Kim Barry açıklamasında; "Bugün sadece bir müşterimi değil, 15 yıllık yakın bir dostumu kaybettim. 'Dorium Maldovar' rolü teklif edildiğinde yaptığımız telefon görüşmesini hiç unutmayacağım" dedi.

        "ONA ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"

        Kim Barry, ayrıca Fisher-Becker'ın yeteneklerine de değinerek; "Ona çok şey borçluyum, nazik, kibar ve herkesle ilgilenen bir insandı. Eşi Tony'ye, ailesine ve tüm hayranlarına baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Fisher-Becker'ın eşi Tony de sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda üzüntüsünü dile getirerek; "Hesabı bir süre açık tutacağım ama yeni paylaşımlar yapıp yapmayacağımdan emin değilim" açıklamasında bulundu.

        'Doctor Who' dizisindeki galaksiler arası karaborsacı 'Dorium Maldovar' ve 'Puppy Love' dizisindeki 'Tony Fazackerley' karakterleriyle tanınan Simon Fisher-Becker, ayrıca 'Harry Potter ve Felsefe Taşı' filmindeki 'Şişman Keşiş' rolüyle de biliniyordu.

        Fotoğraflar: Avalon, DHA

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        #Simon Fisher-Becker

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