ARKADAŞININ EŞİNİ HAMİLE BIRAKMIŞTI

Öte yandan 2021 itibariyla 600 milyon dolarlı bir servetin sahibi olan Simon Cowell, yaptığı işler kadar özel hayatıyla da gündemde. Cowell, oğlu Eric'in annesi Lauren Silverman ile 2010'lu yılların başında yasak ilişki yaşamıştı.

O dönemde yakın arkadaşı Andrew Silverman'in eşi olan Lauren Silverman ile yaşadığı aşk, genç kadının hamile kalmasıyla ortaya çıkmıştı.