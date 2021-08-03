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Simon Cowell sevgilisi Lauren Silverman ve oğlu ile Barbados'ta - Magazin haberleri

Simon Cowell sevgilisi Lauren Silverman ve oğlu ile Barbados'ta

Dünyada farklı versiyonları yayınlanan yetenek yarışmalarının yaratıcısı yapımcı Simon Cowell, sevgilisi Lauren Silverman ve oğlu Eric ile birlikte Barbados'ta tatil yapıyor. Yarım milyar dolarlık servetin sahibi olan Cowell, lüks tatilinde gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor

03.08.2021 - 16:54 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • "Pop Idol", "The X Factor", "Britain's Got Talent" gibi yarışmaların yaratıcısı olan ünlü yapımcı ve sunucu Simon Cowell, sezon boyunca gerçekleştirdiği yoğun çalışma programının yorgunluğu sevgilisi Lauren Silverman ve oğlu Eric ile birlikte atıyor.

  • Uzun bir süredir Barbados'ta tatil yapan Cowell'ın hemen her günü paparazziler tarafından çekilen fotoğrafları da basına yansıdı.

  • AİLESİYLE KEYİF YAPTI

    Barbados'un mavi sularında keyif yapan 61 yaşındaki ünlü yapımcı, sevgilisi ve ailesiyle de yakından ilgileniyor.

  • SU SPORLARIYLA İLGİLENDİ

    Gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkaran Simon Cowell, ayrıca su sporlarıyla da ilgilendiği görülüyor. Sevgilisi ve oğlu ile tekne keyfi yapan Cowell'ın o anları objektiflere böyle yansıdı.

  • ARKADAŞININ EŞİNİ HAMİLE BIRAKMIŞTI

    Öte yandan 2021 itibariyla 600 milyon dolarlı bir servetin sahibi olan Simon Cowell, yaptığı işler kadar özel hayatıyla da gündemde. Cowell, oğlu Eric'in annesi Lauren Silverman ile 2010'lu yılların başında yasak ilişki yaşamıştı.

    O dönemde yakın arkadaşı Andrew Silverman'in eşi olan Lauren Silverman ile yaşadığı aşk, genç kadının hamile kalmasıyla ortaya çıkmıştı.

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